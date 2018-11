Schramberg Drei neue Tempo-30-Zonen

Schramberg. Nachdem im Ausschuss für Umwelt und Technik keine Einigkeit über die Einführung neuer Tempo-30-Zonen in der Gesamtstadt erreicht worden war, haben sich die Fraktionen im Vorfeld der Gemeinderatssitzung über ihre Positionen beraten. Diese stellten sie dem Gremium vor.

Die Fraktion SPD/Buntspecht hielt an ihrem Vorschlag fest, mit Ausnahme von vier Straßen sämtliche Nebenstraßen in Schramberg inklusive der Teilorte in Tempo-30-Zonen zu verwandeln. Die Fraktion der Christdemokraten hingegen möchte in der Talstadt überhaupt keine neuen Straßen auf Tempo 30 beschränken und insgesamt nur drei Straßen in den Teilorten Sulgen, Waldmössingen und Tennenbronn.

"Für Tempo 30 sind wir dort, wo es Sinn macht", so Dominik Dieterle (CDU) in der Gemeinderatssitzung. Und dies treffe nur auf drei Straßen zu: die Gartenstraße in Sulgen, die Lindengasse in Waldmössingen, für die der Ortschaftsrat schon grünes Licht gab, und den Teilbereich der Friedhofstraße in Tennenbronn, ebenfalls mit Zustimmung des Ortschaftsrats. "Alle anderen Straßen sollen bleiben, wie sie sind", so Dieterle.