Schramberg Drei Musiker zu Ehrenmitgliedern ernannt

Der Vorsitzende der Stadtmusik, Peter Flaig, würdigte jeden der Geehrten in einer kurzen Rede. Catrin Schöllhorn begann ihre musikalische Karriere an der Flöte, bevor sie ins Hornregister wechselte. Heute wird die Piccolo-Flöte aus praktischen Gründen nur noch an der Fasnet herausgeholt. Seit vielen Jahren ist sie für die Flyer, Plakate und Konzertprogramme zuständig.

Lange Zeit war sie zudem Gema-Beauftragte und zweite Jugendleitern. Auch neben den Proben ist Catrin immer zur Stelle, wenn es um Ausflüge wie etwa das zweitägige Narrentreffen geht.

Michael Günter landete über Umwege vom Tenorhorn und der Tuba letztendlich bei den Posaunen. Jahrelang engagierte er sich als Kleiderwart und kümmerte sich um das Sponsoring. Zudem initiierte er die schwarzen Stadtmusik-Polos und unterstützte das Jugendblasorchester (JBO) bei Auftritten.