Schramberg Die Vorbereitungen laufen

Der Kinderchor präsentiert eigene Stücke und wird den Abend gesanglich bereichern. Außerdem tragen weitere Überraschungsgäste zu einem vielseitigen Programm bei, verspricht der Veranstalter.

Das erste Orchester hat abwechslungsreiche Stücke einstudiert. Neben dem Musikgenuss werden die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Kastellhalle in Waldmössingen, Saalöffnung ist um 16 Uhr. Die Karten können im Vorverkauf oder an der Abendkasse erworben werden. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 19. November, bei den Geschäftsstellen der Kreissparkasse und der Volksbank in Waldmössingen.