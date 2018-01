Schramberg Die Jobkarte wird zum Erfolgsmodell

Schramberg-Sulgen. 600 Schramberger Jobkarten für den "monatlichen steuerfreien Sachbezug" in Höhe von 40 Euro hat Personalleiterin Susanne Bertele, abgestimmt mit dem Betriebsrat, noch rechtzeitig vor Weihnachten an die Belegschaft ausgegeben, samt Regeln für die Nutzung. Fazit nach dem Start des Echtlaufs im Januar: "Alles klappt gut." Und Betriebsrat Christof Michler berichtet: "Die Erfahrungen mit der Handhabung bei den Mitarbeitern sind positiv, die Möglichkeit des Ansparens finden sie toll."

Die Schramberger Jobkarte ist nach Angaben des Handels- und Gewerbevereins (HGV bundesweit die erste wieder aufladbare regionale Gutscheinkarte, mit der Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen steuerfreien Sachbezug ermöglichen können.

Am Dienstagnachmittag trafen sich Realisierer und Unterstützer des Projekts bei der MS Schramberg zum Austausch. "Den Unternehmerkollegen der Raumschaft kann ich nur empfehlen, das Instrument der Jobkarte aufzugreifen. Sie stärkt die Kaufkraft und den Standort", erklärt Geschäftsführer Heimo Hübner. Die Idee dazu entstand in der Personalabteilung der MS Schramberg. Sie wandte sich damit an den HGV Schramberg, schon 2016 gab es die Vorläuferversion als Arbeitgebergutschein in Papierform.