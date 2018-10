Schramberg Die Donau immer fest im Blick

Der Abstieg ins Donautal führte über urtümliche Stiege vorbei an den Inzigkofer Grotten. Beim Weiterlaufen über eine Brücke erreichte die Wanderschar das andere Donauufer. Von dort ging es wieder bergauf zur "Gebrochen Gutenstein" (Burgruine Neugutenstein), wo eine einmalige Aussicht auf die malerische Auenlandschaft der Donau genossen werden konnte. "An diesem Sonntag konnte das Wetter nicht besser sein, wolkenlos blauer Himmel, und die Sonne zeigte sich von ihrer besten Seite und ließ die Laubwälder in den schönsten Farben strahlen", schreibt der Verein. Schließlich kam die Gruppe an den Zigeunerfelsen, ein Lagerplatz für Jäger und Sammler in der Nacheiszeit. Im abschließenden Verlauf der Wanderung entdeckten die Teilnehmer dann noch den "Erratischen Block". Dieser Findling hat vor vielen Tausend Jahren eine weite Reise auf dem Rheingletscher dorthin angetreten.

Schmale Uferwege

Als letzten Aussichtspunkt kam dann die Wandergruppe auf den "Gespaltenen Felsen" und hatte zum wiederholten Male eine traumhafte Aussicht. Auf einem schmalen Uferweg entlang der Donau ging es dann wieder zum Ausgangspunkt.

Diese Wanderung war erlebnisreich und ist nur zu empfehlen, heißt es in der Mitteilung.

Die Gruppe kehrte abschließend in Gutshof Käppeler in Thiergarten ein, wo die Wanderführer Sibylle und Michael Peter Plätze reserviert hatten.