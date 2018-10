Schramberg. Mit der bis zum 18. November zu sehenden Sonderausstellung Rundschau schließt sich der Kreis der Präsentationsreihe zu Uwe Rettkowskis 70. Geburtstag. Das Stadtmuseum lädt alle Bürger am kommenden Sonntag, 21. Oktober, 11 Uhr, zu einer Führung mit Uwe Rettkowski ins Schloss ein. Der Grafiker und Illustrator gibt persönliche Einblicke zu Menschen, lokalen Wegbegleiter und berichtet in seinen Bildern von inspirierenden Orten. Zarte Momentaufnahmen, genauso wie historische, auch kritische Blickwinkel sind Teil der Ausstellung im Stadtmuseum. Am Samstag, 27. Oktober, bietet das Stadtmuseum in Kooperation mit Uwe Rettkowski einen Workshop zu Landschaftsskizzen an (13 bis 18 Uhr). Es sind laut Mitteilung keine Vorkenntnisse nötig. Die Teilnahmegebühr, inklusive Material, beträgt 15 Euro. Anmeldungen für den Workshop nimmt das Stadtmuseum unter Telefon 07422/292 68 oder E-Mail stadtmuseum@schramberg.de entgegen.