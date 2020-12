Schramberg Der Bange Blick auf die Inzidenzen

Auf der Website der Kirchengemeinde www.schramberg-evangelisch.de finden sich ab Heiligabend verschiedene mp3-Dateien mit Musik aus der Stadtkirche von Judith Kilsbach (Orgel), Katrin Hafner (Violine) und Florian Lorenz (Orgel), zudem die Weihnachtspredigt von Pfarrerin Schlagenhauf und andere Texte. Es gibt auch Texte zum Ausdrucken, so beispielsweise eine Liturgie für "Weihnachten daheim". Die evangelische Stadtkirche ist an Heiligabend bis 20 Uhr geöffnet, außerdem am Christfest und am 2. Weihnachtsfeiertag ab 9 Uhr.

St. Maria/Heilig Geist

Auch Pfarrer Rüdiger Kocholl muss die Absage der Gottesdienste über Weihnachten mit Verweis auf die Inzidenz mitteilen. Möglich seien in der momentanen Situation nur Trauerfeiern und Nottaufen. Erst wenn der Inzidenzwert an 5 aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 300 liegt, wird der Dekan das Verbot von Präsenzgottesdiensten wieder aufheben. "Hinweisen möchten wir darauf, dass an Heiligabend und an den Weihnachtstagen unsere Pfarrkirchen St. Maria und Heilig Geist mit ihrem weihnachtlichen Festschmuck und den wunderschönen Krippen zum Besuch einladen und das Friedenslicht aus Bethlehem mitgenommen werden kann." Zur Mitnahme liegt auch das Heft "Die Geschichte von Weihnachten", eine Andacht für zuhause, in den Kirchen aus. Einladen möchte Kocholl auch zu den Telefongottesdiensten an Heiligabend, dem zweiten Weihnachtstag, Silvester und Dreikönig. Unsere Zeitung wird hierauf nochmals hinweisen. Die katholische Kirchengemeinde Schamberg wünscht allen gesegnete und friedvolle Weihnachten", schließt Kocholl.

Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer und Ewald Graf von der Stiftung Kirchenmusik Schramberg hatten bis zu den jüngsten Änderungen der Vorgaben, wie sie mitteilten, an ansprechenden musikalische Gestaltungen der Weihnachtsgottesdienste mit einigen Solisten, aber ohne großes Orchester, getüftelt.

St. Laurentius Sulgen

Weil die 7-Tages-Inzidenz im Kreis nun an drei Tagen "weit über" dem Wert von 300 gelegen hat, müssen leider alle katholischen Gottesdienste im ganzen Dekanat über Weihnachten abgesagt werden, so Dekan Albrecht Zepf. Diese könnten erst wieder stattfinden, wenn der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen deutlich unter 300 liegt, was frühestens zu Silvester sein könnte, eher erst im neuen Jahr, heißt es von der Kirchengemeinde St. Laurentius.

"Die Kirchen bleiben aber geöffnet. Es können dort auch die Krippen und Weihnachtsbäume angeschaut werden unter Beachtung der Sicherheitsabstände", heißt es weiter. Zudem lägen in den katholischen Kirchen von Sulgen, Hardt und Mariazell Gottesdienste zum Mitnehmen aus. Diese können auch auf der Internetseite www.stlaurentius-sulgen.de heruntergeladen werden. Dort und im Kirchenanzeiger finden sich auch Hinweise für die zahlreichen Gottesdienstangebote im Fernsehen und Radio.

"Nachdem schon zu Ostern keine öffentlichen Gottesdienste möglich waren, ist dies eine traurige Nachricht. Wir bitten um Verständnis, dass Sicherheit und Gesundheit den Vorrang haben", schreibt die Kirchengemeinde. Pfarrer Eberhard Eisele sei über das Pfarramt unter 07422/82 63 telefonisch erreichbar. "Trotz allem wünschen wir gesegnete und friedvolle Weihnachtstage und wünschen Gottes Segen und gute Gesundheit."

Evangelisch Sulgen

Bereits am Montag hatte die evangelische Kirchengemeinde Sulgen mitgeteilt, dass die Gottesdienste an Weihnachten sowie bis vorläufig zum 6. Januar entfallen, das Online-Angebot aber weitergeht. Das gelte auch für die Gottesdienste im Freien an Heiligabend – der Stationen-Gottesdienst für Familien um 14 Uhr, der Fackel-Gottesdienst um 21.30 Uhr und der Gottesdienst um 10 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag.

Die Kirchengemeinde bietet aber weiterhin online Gottesdienste und Predigten an. "An Heiligabend ab 12 Uhr wird ein festlicher Weihnachtsgottesdienst mit Musik, Weihnachtsliedern, die von einem Chor gesungen werden, und einer Predigt von Pfarrer Markus Krimmer auf der Website www.evangelische-kirche-sulgen.de sowie auf dem Youtube-Kanal "evkirchesulgen" zu sehen sein", schreibt die Gemeinde.

Vier Weihnachtsstationen mit kleinen Überraschungen – darunter eine von Gemeindemitgliedern selbst gebaute, lebensgroße Krippe für Familien werden über die Weihnachtstage am evangelischen Kindergarten Hohlgasse sowie zwischen Kirche und Gemeindehaus im Wittumweg aufgebaut, sodass Familien mit Kindern ein Ziel für einen kleinen Weihnachtsspaziergang über die Festtage haben. Auch an Silvester und zu Neujahr werden Predigten online zur Verfügung stehen.

Seelsorgeeinheit Aichhalden

"Wegen der stark erhöhten Inzidenz im Landkreis und Dekanat Rottweil", werden die Präsenzgottesdienste ausgesetzt. Beerdigungen, schreibt die Seelsorgeeinheit (SE) Aichhalden, finden im engsten Familienkreis und nur auf dem Friedhof statt, Requien werden nachgefeiert. In Winzeln werde das Livestream-Angebot der Seelsorgeeinheit entsprechend angepasst – alle anderen Gottesdienste entfallen.

Folgende Gottesdienste werden auf der Website https://se-aichhalden.de/livestream übertragen: An Heiligabend die Krippenfeier um 16 Uhr und die Christmette um 18 Uhr; am ersten Weihnachtsfeiertag das Weihnachtshochamt um 10.30 Uhr; am zweiten Weihnachtsfeiertag oder Stephanustag um 10.30 Uhr; am 27. Dezember das Fest der Heiligen Familie um 9 Uhr; an Silvester die Jahresschlussandacht um 17 Uhr; an Neujahr das Hochamt zum Fest der Gottesmutter um 18 Uhr; am 3. Januar der Gottesdienst um 10.30 Uhr, an Dreikönig/Erscheinung des Herrn um 10.30 Uhr sowie am 10. Januar der Gottesdienst zur Taufe des Herrn um 10.30 Uhr.

"Sollte sich die Lage stabilisieren, geben wir die Wiederaufnahme der Präsenzgottesdienste auf unserer Website bekannt", schreibt die SE. Dann gelte die Gottesdienstordnung, wie unter https://se-aichhalden.de/gottesdienstanmeldung bekanntgegeben. Alle bestehenden Anmeldungen bleiben erhalten. Gottesdienste, die nicht stattfinden, sind zur Buchung gesperrt.

Die bereits beworbenen Aktionen "Winzler Waldweihnachtskrippe" und "Waldmössinger Weihnachtsfenster" finden statt. "Wir weisen darauf hin, dass die allgemeinen Versammlungseinschränkungen selbstverständlich auch bei diesen Aktionen einzuhalten sind. Ansammlungen an den einzelnen Aktionsorten sind außerhalb des eigenen Hausstandes verboten."

Die Kirchen der SE seien wie üblich tagsüber geöffnet. Es gelte eine herzliche Einladung, die Krippen und die weihnachtlich geschmückten Gotteshäuser zu besuchen. "Auch Kirchen sind öffentlicher Raum, in dem Ansammlungen von mehr als zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten verboten sind. Wir bitten um Beachtung", heißt es abschließend.

Kirchen in Tennenbronn

Wie berichtet, findet in der katholischen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn die für Heiligabend, 14 Uhr, in Tennenbronn geplante Krippenfeier nur als Livestream statt. An den weiteren Gottesdiensten könne, so der Stand am Montag, teilnehmen, wer sich vorher angemeldet hat. Das wären in Tennenbronn die Christmette am 24. Dezember um 16.30 Uhr und eine Hirtenmesse um 21 Uhr. Am 25. Dezember ist Eucharistiefeier um 9 Uhr. Das Fest des Heiligen Stephanus wird um 9 Uhr gefeiert. Livestreams gibt es unter www.kath-stgeorgen-tennenbronn.de.

Alle Gottesdienste bis zum 10. Januar der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn sollen unter "live.lorenz-kirche.de" ins Internet gestellt werden. Diese finden nicht in Tennenbronn, sondern vornehmlich in St. Georgen oder Peterzell statt.