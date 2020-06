Schramberg Corona-Krise: Zahnärzte beim Rettungsschirm vergessen?

Das Corona-Virus stellt die Zahnarztpraxen vor gewaltige Herausforderungen. Obwohl Zahnarzt Bernd Ludwig an vorderster Front für seine Patienten tätig ist, gab und gibt es für ihn und seine Kollegen der Zahnheilkunde keine Zuschüsse des Bundes oder des Landes bei den wegbrechenden Einnahmen, aber gleichzeitig weiterlaufenden Kosten für Mitarbeiterinnen, Räume und Technik.

"Als Zahnärzte stehen wir an vorderster Front, was die Gefährdung betrifft, und erhalten trotzdem keinen Rettungsschirm", klagt Ludwig enttäuscht beim Termin mit unserer Zeitung. Die Zahnmedizin sie viel ausstattungsintensiver als andere Fachbereiche, warum gerade hier nicht die gleichen Schutzmechanismen greifen wie im restlichen Gesundheitssystem, ist für ihn faktisch nicht begründbar. Seit 30 Jahren hat Ludwig seine Praxis in Tennenbronn.