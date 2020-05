Schramberg Corona-Krise: Live-Comedy-Reihe kommt gut an

Den Anstoß zu einer Comedyreihe während der Corona-Krise, bei der die Künstler des ausgefallenen "Schwabengipfels" auftreten, habe dessen Organisator Harald Burger gegeben, begann Schirling. Dieser sei damit auf die Stadt zu- und so sei die Idee aufgekommen, die Reihe vom Amtszimmer der Oberbürgermeisterin aus zu senden, um "ein bisschen Comedy zu machen". Weil Bürger in dieses generell wenige Einblicke bekämen, führte die Abteilungsleiterin mit einem Augenzwinkern aus. So habe man die Künstler unterstützen wollen – und diese, berichtete die Abteilungsleiterin, seien glücklich gewesen für die Chance, aktiv zu werden und über die Botschaft, dass "Kultur auch in Krisenzeiten wichtig ist".

Der zweite Aspekt, führte Schirling aus, sei gewesen, "einmal wieder positive Stimmung zu verbreiten". Ein Punkt, der später von ÖDP-Fraktionssprecher Bernd Richter gelobt wurde, gerade in Zeiten von Corona, in denen alles "gebremst und geblockt" werde.