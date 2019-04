Schramberg Bürger meinen: Müllablagerungen nehmen Überhand

Auch bei den Containern an der Turn- und Festhalle Sulgen gibt es genervte Anwohner, die die dortigen Zustände beklagen.

Zudem gingen weitere Zuschriften bei der Redaktion ein. Falter treffe den Nagel auf den Kopf, schreibt ein Leser. Und weiter: "Ein Wort genügt: Volltreffer. Der Zustand ist wirklich erbärmlich."

Aber auch an anderer Stelle sind die Verschmutzungen ein Thema: In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat die Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht einen Prüfauftrag an die Stadtverwaltung abgegeben: Diese möge prüfen, wie die Sauberkeit in der Gesamtstadt verbessert werden könne.

Schon lange, heißt es in dem Antrag, werde von vielen Seiten – auch in der Gesamtstadt Schramberg – kritisiert, dass zuviel Müll herumliege. Von der Stadtverwaltung "in den Blick zu nehmen" sei unter anderem: Die Regelmäßigkeit der Reinigung durch den Bauhof, die Einführung einer regelmäßigen "Stadtputzete" mit Unterstützung durch Schulen und Vereine, spürbare Bußgelder sowie die Prüfung von Form und Farbe von Müllgefäßen (diese müssten auffallen).

Fraktion will gemeinsames Aufräumen

"Ein lobenswertes Beispiel hatten wir erst vor wenigen Tagen in Waldmössingen, als Grundschule und Bauhof gemeinsam aktiv waren", schreibt die Fraktionsgemeinschaft in ihrem Prüfauftrag.

Die Fraktion schlägt vor: Es komme auf ein gemeinsames Aufräumen an, um so für ein positives Stadtbild zu sorgen. Zum anderen müsse abschreckend auf diejenigen eingewirkt werden, die den Müll achtlos wegwerfen.

Der Prüfauftrag, so Susanne Gorgs-Mager, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, werde innerhalb der kommenden Wochen von der Stadtverwaltung in einer Sitzung des Gemeinderats beantwortet.

Einen Lichtblick in Sachen Sauberkeit gibt es aber doch: Das bislang abgedeckte "Heß-Bächle" in der Fußgängerzone wurde von Mitarbeitern des Bauhofs von den letzten Hinterlassenschaften der Fasnet gesäubert – und wird pünktlich zu Ostern für Belebung in der Innenstadt sorgen.