Schramberg Botschaft wird noch lange bestehen bleiben

Schramberg-Sulgen. Die neun Gruppen starteten am Samstag zeitversetzt am Grillplatz und begaben sich auf eine abenteuerliche Reise durch das Gelände.

Gleich zu Beginn hatten sie die größte Mutprobe zu absolvieren: In einem Schlauchboot paddelten sie mit vereinten Kräften über den See. Heil auf der anderen Uferseite angekommen, konnten sich die Kids aber nicht ausruhen, denn es ging gleich weiter mit dem Geländelauf. An 17 Stationen mussten die Kinder spannende Aufgaben rund um das Thema des eigensinnigen Propheten Jona und seines vielseitigen Gottes bewältigen.

Die Aufgaben an den Stationen variierten zwischen Anforderungen an die Ausdauer, Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Konzentration der Kinder. Bei verschiedenen Quiz über Bienen und die Jona-Geschichte konnten die Kids ihr Wissen testen oder beim Hausbau aus Ästen und Moos ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.