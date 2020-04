Schramberg Bestattungsstopp: Beisetzungen nur noch in der Urne

Schramberg-Sulgen - In der im Oktober vergangenen Jahres beschlossenen neuen Friedhofskonzeption ist die Schließung des Sulgener Friedhofs bei St. Laurentius in der Mariazeller Straße vorgesehen. Nun soll der Gemeinderat diese auf den Weg bringen, indem er in seiner anstehenden Sitzung einen Bestattungsstopp beschließt.