Schramberg Besinnliche Musik unterm Dach

Eine ganze Bratwurst

Mit Luzia Hilser und Ehemann Bob an der Gitarre, dazu Gabriele Moosmann und Karlheinz Moosmann, erlebten die Gäste erstmals vierstimmigen Gesang im Heimathaus. Moosmann begleitete am Klavier und Manfred King an der Steirischen Harmonika. "Es wird scho glei dumpa", ein aus Österreich stammendes Weihnachtslied, wurde zum musikalischen Erlebnis. Derart werden die gespannt zuhörenden Gäste viele Jahre zurückversetzt, als Singen an Heiligabend noch zum Lebensinhalt in den Familien gehörte. Mit "Heidschi Bumbeidschi" wurde zudem ein Schlaflied präsentiert. An der kleinen Trommel spielte mit Jakob ein Enkel von Karlheinz Moosmann den Takt zum "Trommelmann".

Mit einer Weihnachtsgeschichte aus der eigenen Familie wartet Karlheinz Moosmann auf, als er erzählte, wie er als Kind den Tag um den Heiligen Abend in seiner Familie erlebte. "Da gab es am Abend zum Nachtessen eine ganze Bratwurst mit Kartoffelsalat. Das Jahr über nur eine halbe Wurst." Doch es wurde im Hause Moosmann musiziert und das nicht nur am Heiligen Abend. Schließlich wurde das Publikum mit drei Weihnachtsliedern, "Alle Jahre wieder", "Süßer die Glocken nie klingen" und dem 200 Jahre alt gewordenen "Stille Nacht" zum Mitsingen eingeladen.