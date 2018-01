Schramberg Benefizkonzert für Nachwuchs

Zur Spendenübergabe besichtigten Jürgen Armbruster, stellvertretender Leiter des Kirchenbezirks, und die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Claudia Erhardt die Stiftung in Heiligenbronn. Ludger Bernhard, Leiter des SBBZ Hören Heiligenbronn, und Erzieherin Ines Hermann nahmen die Spende der Konzertbesucher für die Einrichtung der neuen Kindergartengruppe im Haus Bonaventura voller Freude entgegen.

Die Sprachheilkindergartengruppe richtet sich an Kinder mit Hörschädigung oder Sprachdefiziten. Die Drei- bis Sechsjährigen aus dem Raum Schramberg werden gezielt in Bezug auf Hören und Sprechen gefördert. Ein strukturierter Tagesablauf bietet den Kindern einen klaren Rahmen, in dem sie ihre Fähigkeiten weiter entwickeln können. Gelegenheiten dazu bieten die verschiedenen Ecken der Kindergartengruppe zum Spielen, Basteln und auch Kochen. Zum Start wurde die Gruppe mit vier Kindern belegt, weitere Neuaufnahmen sind bereits vereinbart, maximal ist die Gruppe aber auf zehn Kinder beschränkt.

Mit der Spende der Neuapostolischen Kirche Dornhan konnten Spielsachen und Fördermaterialien angeschafft werden. Dazu gehören zum Beispiel Bücher und Kreativ-Sprach-Boxen. Mit den Figuren in diesen Boxen können sich die Kinder eigene Geschichten ausdenken. Das regt die Fantasie an, den Kindern fällt es leichter zu erzählen und sie erweitern ihren Wortschatz, heißt es in einer Mitteilung.