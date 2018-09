Schramberg-Sulgen. Aufgrund von Pflasterbelagsschäden im Bereich der Gartenstraße, Gebäude Nummer 12 bis 16 einschließlich dem Kreuzungsbereich zum Unotweg, werden voraussichtlich ab morgen, Donnerstag, 27. September, Ausbesserungsarbeiten am Gehweg, den Stellplätzen und der Straße ausgeführt. Die Maßnahme dauert etwa zwei Wochen, teilt die Stadtverwaltung mit. Während der Zeit fallen die Parkplätze in diesem Bereich weg, die Straße wird halbseitig gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt in den und aus dem Unotweg ist während dem Zeitraum ebenfalls nicht möglich. Für Fragen steht das Tiefbauamt unter Telefon 07422/293 18 zur Verfügung.