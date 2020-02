Schramberg Beim Hanselsprung ist Gänsehaut angesagt

Denn wenn die Talstädter Kleidlesträger in einem langen Zug durch die Fußgängerzone springen oder die Schramberger auf dem Rathausplatz zu dem gemeinsam von vier Musikkapellen gespielten Narrenmarsch aus voller Kehle mitsingen und sich in den Brezelsegen stürzen, ist Gänsehaut angesagt.

So auch wieder am Sonntagnachmittag, der den Schrambergern im Gegensatz zu "auf der Höhe" einen windgeschützten, regenfreien Hanselsprung beschert hat. So konnten sich etwa 600 Kleidlesträger und tausende Zuschauer auf das Wesentliche, die Narretei, konzentrieren.