Schramberg. Am Donnerstag ist es im Zeitraum von 8 bis 18.15 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Schweizer Parkplatz, auf Höhe der Berneckstraße, gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer prallte vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen das hintere, rechte Fahrzeugheck eines schwarzen Skoda Oktavia, welcher direkt an der Einfahrt auf den Parkplatz abgestellt war. An dem Skoda entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, Telefon 07422/27 01-0.