Schramberg "Bachel" und "Gutsle"

Schwieriger wurde es erst bei den Redensarten. "Ebbis an die groß Glock hänga", also etwas aufbauschen oder "Da war da Märkt scho verloffa", wenn das Geschehen schon vorbei ist. Ganz typisch für Schramberg ist auch das Zitat des legendären Schreinermeisters Franz Fuß: "Es sin no nit älle Seckel nach Amerika", das ganz groß an einer Schramberger Hauswand zu lesen ist. Es wurde laut Mitteilung bei so manchem Spruch viel geraten und gelacht.