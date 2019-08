Schramberg Autofahrerin rauscht in Ablaufbecken

In das Ablaufbecken am Oberen Kirnbach kippten die Einsatzkräfte sofort reichlich Bindemittel, um das Öl unschädlich zu machen. Dieses wurde anschließend fein säuberlich mit Schaufeln in Säcke verladen und vorschriftsmäßig entsorgt.

In den beiden Ablaufbecken war einst eine Fischzucht, die aber mittlerweile aufgegeben worden ist.

Letztendlich war das schnelle Handeln der Feuerwehr – die mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen tätig war – der Garant dafür, dass keine größeren Umweltschäden entstanden sind. Es werde abschließend, so Patrick Wöhrle, mit dem Wasserwirtschaftsamt abgeklärt, ob noch weitere Maßnahmen notwendig seien.

Somit haben sich die Schäden also gerade noch einmal in Grenzen gehalten. Lediglich die Verursacherin dürfte sich noch lange an ihren Besuch im Oberen Kirnbach erinnern.