Schramberg Aus den schönsten Bildern werden nun Postkarten

Schramberg-Heiligenbronn. "An die Buntstifte, fertig, los…" hieß es in den beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Zum Thema "Sport und Bewegung" gab es einen Malwettbewerb, bei dem jetzt sechs Bilder prämiert wurden. Für die Spendenaktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit" rief das Referat Kommunikation der Stiftung an den beiden Schulen des SBBZ Sehen und des SBBZ Hören und Sprechen dazu auf, Bilder zum Schulsport zu malen. Mehrere Klassen aus allen Bereichen von Klasse 2 bis Klasse 5 beteiligten sich. Die 94 Schüler mit Hörschädigung, Sehbehinderung und teilweise zusätzlichen Einschränkungen brachten laut Mitteilung mit großem Spaß und viel Kreativität ihre Lieblings-Sportarten zu Papier und zeigten ihre Freude an der Bewegung. Aus den Einsendungen wurden sechs Gewinner unterschiedlichen Alters gekürt. Ihre Bilder werden als Postkarten gedruckt, die für die Spendenaktion "Wir machen Schule. Machen Sie mit" eingesetzt werden.