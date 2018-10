Schramberg Auf dem Markt

Sie ist die Schönste: von Schramberg, von Baden-Württemberg, ach was, von ganz Deutschland. Gitta Saxx wurde im Jahr 2000 schließlich vom Playboy zum "Playmate des Jahrhunderts" gekürt. Ihren Bekanntheitsgrad steigerte sie 2011 nochmals mit ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp. So weit, so gut. 30 Jahre nach ihrer Playboy-Premiere hat sie nun erneut die Hüllen fallen lassen. Freunde der gepflegten Erotik können ab heute im neuen Playboy mit fachmännlichem Blick bestaunen, wie gut frau auch mit 53 Jahren noch ausschauen kann. Übrigens: Das "Playmate des Jahrhunderts" ist "auf dem Markt". Vielleicht haben Männer aus Schramberg Pluspunkte bei der Wahl-Münchnerin, da sie bei ihr heimatliche Gefühle auslösen können. Aber Vorsicht: "Für Liebes-Abenteuer bin ich zu schüchtern", bekennt sie – mit unschuldigem Augenaufschlag.