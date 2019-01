Schramberg Auch Sozialkompetenz gefördert

Neben fachlichen Aspekten sind bei Workshops aber auch überfachliche Kompetenzen der Schüler gefordert und erlebbar. So wurde der Aufenthalt von der Buchung des Freizeitheims über den Einkauf der Lebensmittel, die Verpflegung und die Arbeitseinsätze in Zimmern und Küche – von den Schülern selbstständig geplant und durchführt. Neben dem fachlichen Zugewinn seien die Sozialkompetenz und das Klassenklima in diesen zwei Tagen deutlich gefördert worden, heißt es abschließend.