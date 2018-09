Auch die Schramberger Polizei hat am gestrigen Donnerstag an der bundesweiten Maßnahme "sicher.mobil.leben" teilgenommen. An zwei Kontrollstellen, eine davon in der Schillerstraße in der Talstadt (Foto), suchten die Beamten nach Handy- und Gurtverstößen. Wie die Polizei mitteilte, wurde sechs Verkehrsteilnehmern eine Verwarnung erteilt, weil sie nicht angeschnallt unterwegs waren. Einen Autofahrer erwischten sie mit Handy am Ohr. Die Aktion soll der Prävention dienen und richtet sich nicht nur an Autofahrer, sondern auch an Radler und Fußgänger, denn Ablenkung durch das Handy gilt inzwischen als eine der größten Gefahrenquellen im Straßenverkehr. Insgesamt wurde im ganzen Bundesland an 660 Stellen kontrolliert. zeg/Foto: Wegner