Schramberg Alles "made in Tennenbronn"

Schramberg-Tennenbronn. Die Lebensmittel auf so manchem Frühstückstisch sind weit gereist: Äpfel aus Neuseeland, Honig aus Lateinamerika – und woher genau kommt nochmal das Fleisch in dieser Wurst? Äpfel und Honig gibt es auch aus Tennenbronn – und woher das Fleisch in der angebotenen Wurst kommt, können die Landfrauen den Besuchern des ersten Landfrauen-Frühstücks am Samstag, 6. Oktober, ganz genau erklären. Um 9 Uhr wird im katholischen Pfarrsaal das reichhaltige Frühstücksbuffet eröffnet; darauf zu finden ist alles, was "die Natur und die Arbeit der Bauern und Landfrauen zu bieten hat".

Die Produkte und Zutaten stammen durchweg aus Tennenbronn. Ausgenommen sind nur der (fair gehandelte) Kaffee und die Butter – die wird aus Langenschiltach "importiert". Wie vielfältig das Angebot ausfallen wird, zeigt der bunte Korb mit Nahrungsmitteln allein vom Christleshof im Schwarzenbach, den Anita Aberle-Schwenk zusammengestellt hat: drei Sorten Kartoffeln, braune und grüne Eier, Trauben, Kürbisse, Marmelade, Kräutersalz , Zucchini und Salat.

Heidi Moosmann, Vorsitzende der Landfrauen Tennenbronn, hat frisch gekelterten Süßmost (Apfelsaft) dabei. Und das sind "nur" zwei der 40 Landfrauen, die im Tennenbronner Ortsverein organisiert sind und Produkte von ihren Höfen und aus ihren Gärten zum Frühstück beisteuern werden.