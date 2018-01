Schramberg Alle Absolventen übernommen

Inhalte praktisch vertieft

Insgesamt drei Jahre dauerte das Studium, mit Phasen an der Hochschule und im Betrieb. Beim dualen Studium werden die theoretischen Inhalte an der DHBW vermittelt und können dann in den Praxisphasen beim Partnerunternehmen vertieft und direkt angewandt werden. Damit werden viele für die berufliche Zukunft nötige Kompetenzen und Fähigkeiten vermittelt. Anstrengende, aber auch spannende und lehrreiche Jahre liegen, laut Mitteilung des Unternehmens, nun hinter den stolzen Absolventen. Das Studium sei nicht immer einfach gewesen. Es seien einige Hürden zu nehmen gewesen, wobei ein gutes Durchhaltevermögen gefordert gewesen sei. So zum Beispiel bei der Erstellung der Projekt- und Bachelorarbeiten oder während der Klausurphasen.

Doch rückblickend seien alle Absolventen sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für ein duales Studium. Der Abschluss sei ein optimaler Grundbaustein für die weitere Zukunft – den Absolventen stünden nun viele Wege offen.