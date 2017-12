Schramberg Adventszauber beim Pferdestall am Bühl

So darf man sich auf die "Alphornfreunde Dreiklang", um Werner Schlenker aus Aistaig, freuen. Die Gaukler aus Schenkenzell haben ihr Kommen zugesagt und laden das Publikum zum Mitsingen von Advents- und Weihnachtsliedern ein.

Seit Jahren ist der Krippenbau eine große Leidenschaft von Siegbert Lehmann, viel Herzblut steckt in seinen Arbeiten. Weihnachtliche Musik wird außerdem auf historischen Instrumenten gespielt werden. Süße und herzhafte Speisen wird es geben. Es fließen neben den üblichen Getränken auch Kaffee, Apfelpunsch und Glühwein. Die Kulisse wird mit Kerzen und Schwedenfeuern beleuchtet.

Der Erlös der Veranstaltung fließt in die Aktion "Kinderherzen" von Christa Fritschi. Fritschi lebt in Orsingen-Nenzingen und besuchte 1998 ihre Tochter in Senegal in einer Missionsstation. Das Wissen um die große Armut und um Krankheiten ohne Aussicht auf Heilung ließ sie nicht los. So begann sie sich für herzkranke Kinder aus Senegal zu engagieren, die ohne Operation keine Chance auf ein Überleben gehabt hätten.