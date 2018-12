Schramberg Adelbert Fix gehört der Kolpingsfamilie seit 60 Jahren an

Pfarrer Eisele ging in seiner Predigt auf die Unzahl von Castings- und Reality-Shows im Fernsehen ein, wo Menschen entdeckt werden wollen, die große Bühne, das Rampenlicht suchen, um für sich etwas zu erreichen: Sei es, um berühmt zu werden, um etwas zu gelten, schnell Geld zu verdienen oder auch um so einen Partner fürs Leben zu finden.

Der Weg in die Berühmtheit endet oft schnell, wenn sich das Interesse der Öffentlichkeit getreu dem Motto "aus den Augen aus dem Sinn" wieder neuen Gesichtern zuwendet. Aber das stimme nicht immer. "Es gibt Menschen, die ebenfalls die großen Bühnen gesucht haben und eben nicht in Vergessenheit geraten sind", so Eisele. Bei den meisten von diesen Menschen liege das daran, dass sie im Leben und Wirken etwas Bleibendes für andere Menschen hinterlassen haben.

Dazu gehört der im Evangelium des zweiten Adventssonntags genannte Johannes der Täufer. Sein Leben endete tragisch. König Herodes ließ ihn enthaupten, weil er seine unerlaubte Ehe kritisierte. Dieser Johannes suchte damals, zur Zeit Jesu, die Öffentlichkeit, aber nicht, um sich selbst berühmt zu machen. Nein, er wollte einen anderen ankündigen und berühmt machen, den lang erwarteten Messias, Jesus Christus. Er suchte dabei nicht die große Bühne in den Städten. Nein, er ging in die Wüste.