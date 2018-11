Schramberg "Action" plant Eröffnung am 6. Dezember

Schramberg. Bei "Action" finden Kunden laut Mitteilung mehr als 6000 Produkte in insgesamt 14 Produktkategorien, wie Sport, Haushalt, Körperpflege, Do-it-Yourself, Deko oder Spielzeug und Unterhaltung. "Action" betreibt derzeit in den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich und Polen mehr als 1200 Filialen. Steffen Rosenbauer, Geschäftsführer von "Action"- Deutschland freut sich über die neue Filiale. "Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis sichern", erklärt er. "Die Fläche ermöglicht breite und helle Gänge, unseren Kunden stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung und der Standort ist gut erreichbar." Die Filiale in der Berneckstraße 113 eröffnet vorraussichtlich am 6. Dezember um 9 Uhr. Die Verkaufsfläche beträgt 991 Quadratmeter, es werden etwa 25 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit in der Filiale angestellt sein. Zwei Drittel des Sortiments ändert sich ständig, heißt es in einer Mitteilung. Darunter finden sich Marken genauso wie Eigen- und No-Name-Marken.