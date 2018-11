Schramberg-Tennenbronn. Der Schwarzwaldverein in Tennenbronn unternimmt am Dienstag, 6. November, seine achte und letzte Wochentagswanderung in diesem Jahr. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Festhalle zu Fahrgemeinschaften. Gewandert wird rund zwei Stunden in der näheren Umgebung. Zum Abschluss wird gemeinsam eingekehrt. Wanderführerin Ilse Langenbacher ist telefonisch unter 07729/26 81 erreichbar.