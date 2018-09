Schramberg 31 Erstklässler freuen sich über ihren eigenen Leseausweis

Bei Veranstaltungen in der Mediathek im City-Center sowie in der Zweigstelle in Sulgen lauschten die Kinder aufmerksam einer lustigen Geschichte, während die Mamas, Papas und Omas über das vielfältige Medienangebot der Mediathek informiert wurden. Danach durften die Erstklässler laut Mitteilung einen bunten Elefanten basteln und an die Fensterscheibe hängen.

Besucher bewundern farbenfrohe Tiere

Dort werden die farbenfrohen Tiere seitdem von vielen Besuchern der Mediathek bewundert.