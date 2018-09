Schramberg 100 Jahre alt und ganz schön lebendig

Schramberg-Tennenbronn. 1918 wurde der "Löwen" in der Ortsmitte nach einem Brand in Form eines Gutachtäler Hauses wieder aufgebaut. Das Feuer hatte das "Gasthaus zum goldenen Löwen" im Jahr davor zerstört. In den Chroniken wird der "Löwen" bereits im Hornberger Lagerbuch von 1591 erwähnt. Erbaut wurde das jetzige Gebäude von Wilhelm Georg Wöhrle, der im Ersten Weltkrieg im Mittelmeer als Schiffskoch unterwegs war. 1948 übernahmen Friedrich Georg Wöhrle und Marie Katarina Wöhrle, geborene Brüstle vom Unterstaighof im Schwanenbachtal, das Gasthaus. Dann war Sohn Fritz Wöhrle der Wirt, er verpachtete das Gasthaus ab Anfang der 1980er-Jahre.

Seit 2017 kümmert sich nun wieder ein Familienmitglied um das imposante Anwesen und die Gastronomie. Evelyn Wöhrle und ihr Lebensgefährte David Bornmann haben den "Löwen" aus seinem Schlaf geweckt und in kürzester Zeit zu einem beliebten, gut besuchten Lokal gemacht.

Umfangreiche Geschichte