Schopfloch (ade). Das im Schopflocher Gewerbegebiet Nordhalde angedachte Zahnärztehaus, zu dem der Gemeinderat im Dezember vergangenen Jahres sein Einvernehmen gegeben hatte, kommt doch nicht. Die beiden Zahnärzte hätten ihm mitgeteilt, dass sie an der Verwirklichung des Vorhabens keinerlei Interesse mehr hätten, und darum gebeten, den Antrag zurückzuziehen, so Bürgermeister Klaas Klaassen in der jüngsten Gemeinderatssitzung.