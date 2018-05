Schonach Zwei Varianten mit unterschiedlichen Zielen stehen zur Wahl

Schonach. Bei der Hauptversammlung des Tourismusvereins Ferienland im Haus des Gastes in Schonach war die Diskussion über eine Kooperation des Ferienlandes mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) Thema.

Der Ferienland-Vorsitzende, Furtwangens Bürgermeister Josef Herdner, wies darauf hin, dass man Fragen aus den Reihen der Mitglieder sammeln und diese in einer außerdordentlichen Mitgliederversammlung am 7. Juni voraussichtlich in Furtwangen näher behandeln wolle. Dort sollte auch der Geschäftsführer der HTG und möglichst auch der Vorsitzende des Vermietervereins anwesend sein. Zumindest der Geschäftsführer hatte aufgrund von Terminschwierigkeiten es diesmal nicht einrichten können, wie Herdner erläuterte.

Auslöser der Änderungen ist, so Herdner, die Tatsache, dass der Geschäftsführer der Ferienland GmbH seinen Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängerte (wir berichteten). Das stieß die grundsätzliche Frage nach der Zukunft des Ferienlands an. Man kam zu zwei Möglichkeiten, zum einen die Kooperation mit der HTG oder als zweite Lösung das Ferienland 2.0.