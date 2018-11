Schonach Zeichen persönlicher Wertschätzung

"In unserer heutigen digitalisierten und hybriden Zeit mit all ihren technologischen Veränderungen, in der man immer mehr über Facebook und WhatsApp kommuniziert, wird die Arbeit Schritt für Schritt anonymer. Deshalb wollen wir es nicht dabei belassen, nur eine Urkunde mit Gratulationsbrief zu verschicken, sondern unsere Wertschätzung auf diese Art bekunden. Für unser Haus ist Ihr Jubiläum etwas ganz Besonderes", informierte Kuner.

Der Vorstandsvorsitzende unterstrich, dass alle Bemühungen, die Anlagetipps und Ratschläge, gerade bei der immer wichtiger werdenden Optimierung der gesetzlichen, privaten und betrieblichen Altersvorsorge, Makulatur sind, wenn mit den Partnern keine enge, vertrauliche Zusammenarbeit besteht.

"Die daraus entstandene Kundennähe ist als Erfolgsgeheimnis für unsere Bank eminent wichtig. Und so bin ich stolz, dass von den rund 70 000 Einwohnern im fusionierten Geschäftsgebiet der Volksbank Mittlerer Schwarzwald rund 33 900 Personen Mitglied sind, was einem rechnerischen Marktanteil von fast 50 Prozent entspricht. Umso mehr freut es mich, dass uns die Furtwanger Firma Otto Ganter seit nunmehr acht Jahrzehnten die Treue hält. Ein nicht alltägliches Jubiläum", fuhr Kuner fort.

In seiner betriebswirtschaftlichen Betrachtung wies er darauf hin, dass die fusionierte Bank, trotz eines fragilen konjunkturellen und geopolitischen Umfelds, mit der Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt zufrieden sei. Er erwähnte, dass das Kredit- und Einlagenwachstum auf Verbands- und Landesdurchschnitt sowie die Bilanzsumme der Volksbank aktuell bei rund 1,2 Milliarden Euro liegt.

Der Referent wagte auch einen Blick in die Zukunft: "Große Sorgen bereitet unserem Haus die extrem volatile Entwicklung an den weltweiten Finanzmärkten und eine krisenhafte Zuspitzung bei einigen geopolitischen und wirtschaftlichen Schwelbränden. Diese Brandherde sind, isoliert betrachtet, brandgefährlich für Europa und die Stabilität unserer Währung. In Addition ergeben sie ein extrem gefährliches Pulverfass, bei dem bereits ein brennendes Streichholz Europa in die nächste Staatsschulden-, Finanz- und Eurokrise stürzen könnte."

"Für unsere Bank", fuhr Kuner fort, "setzt sich die gute Entwicklung auch 2018 fort, wobei es Schritt für Schritt immer besser gelingt, die betriebswirtschaftlichen Früchte unserer Fusion zu ernten. Damit dürfte es bereits für dieses Jahr möglich sein, beim Betriebsergebnis nach Bewertung den Durchschnittswert unserer Bankengruppe leicht zu übertreffen."

Zum Schluss verkündete Kuner noch etwas in eigener Sache: "Wie in der Vertreterversammlung Ende Juni angekündigt, werde ich zum Jahresende aus dem aktiven Berufsleben ausscheiden. Nachdem ich vor einigen Wochen meinen 65. Geburtstag feiern konnte, ist nach 32 Vorstandsjahren, davon 26 Jahre als Vorsitzender, der Zeitpunkt gekommen, das Zepter in jüngere Hände zu legen. Mein Kollege Martin Heinzmann wird zum 1. Januar 2019 den Vorsitz übernehmen."

Nach dem offiziellen Teil wurden die Gäste mit einem Büfett durch den heimischen Partyservice Hepting verwöhnt, der Turnverein bewirtete. Durch das Rahmenprogramm führte Martin Heinzmann locker und informativ.

Der Turnverein Schonach sorgte unter Leitung von Hansjörg Faller zudem mit mehreren Auftritten für Lachsalven. Ob ein Besuch des Films "Titanic", bei dem anstatt in Tränen auszubrechen, nur gegrapscht und gefummelt wurde, oder die ABC-Schützen, die ein turnerisches Feuerwerk zündeten; man bot ein bühnenreifes Programm.

Zwei Akteurinnen des Radsportvereins Gutach sorgten ferner mit ihrem Auftritt für Furore: sie zeigten auf ihren Fahrrädern akrobatische Höchstleistungen. Auch Giovanna Laufer aus Bad Dürrheim bot an der Poledance-Stange den staunenden Gästen eine Vorführung der Sonderklasse. Als "Bonbon" wurde den Gästen am Ende noch ein Kunstkalender mit Trachtenmotiven aus dem Geschäftsgebiet ausgehändigt.

Bankjubilare/Bereich Triberg: n 80 Jahre Mitgliedschaft: Otto Ganter GmbH & Co. KG (Furtwangen)

n 60 Jahre: Helmut Jäckle (Bad Dürrheim), Stadt Triberg, Baugeschäft King GmbH, Otto Kissler, Heinrich Kübler (alle Triberg), Eugen Feiss, Margrit Raith, Anton Schneider Söhne, Helmut Walter (alle Schonach) n 50 Jahre: 47 Mitglieder

n 40 Jahre: 168 Mitglieder n 25 Jahre: 317 Mitglieder