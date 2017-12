Schonach Wunschliste enthält ja nur Dringliches

Schonach (ec). Erzieherin Diana Herr ergriff in der Frageviertelstunde der Bürger das Wort, um sich über das Thema Kindergarten und Haushalt zu äußeren. Sie erläuterte, dass die geforderten Positionen keine Wunschliste sei, sondern nur dringende Anschaffungen und Reparaturen und führte dazu Beispiele an. Sie wies auch darauf hin, dass das Gebäude in die Jahre gekommen sei und da in naher Zukunft noch etliches mehr kommen würde. Bürgermeister Jörg Frey erläuterte, dass man seitens der Verwaltung und des Gemeinderates die Anliegen und Nöte des Kindergartens verstehe. Aber man musste für den Haushalt 2018 etliches streichen, was eigentlich nötig wäre. Er versprach, den Kindergarten nicht zu vergessen, aber die Mittel stünden eben nicht unendlich zur Verfügung. Er sagte zu, dass man über Zuschüsse informieren werde. "Ihre Arbeit steht nicht in der Kritik", versicherte er und bat einmal mehr um Verständnis.