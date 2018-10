Schonach Wasser ist eine Lebensversicherungfür die Zukunft

Interkommunales Projekt

Auch Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel konnte sich gut in diese Lage hineinversetzen; schon im August habe er auf Wasser aus der Hochschulstadt zurück greifen müssen, nun sei aber auch der Puffer bei der Katharinenhöhe in Betrieb.

Auch wenn die Versorgung noch manuell erfolge da die Fernwirk-Anlage noch nicht in Betrieb ist, seien die bereits angeschlossenen Häuser im Außenbereich froh über die gute Nachricht.

"Wenn das nicht als interkommunales Projekt gelaufen wäre, hätte es wohl keine oder nur minimale Zuschüsse gegeben; so sind wir in den Schlagzeilen in ganz Baden-Württemberg", wusste Wörpel. Er sei froh, dass die Versorgungssicherheit bei der aquavilla oberste Priorität besitze.

Wenige Wochen sei es erst her, dass der Spatenstich in Richtung Schonach erfolgt sei, nun profitiere die Nachbargemeinde bereits davon. Reibungslos sei der Verlauf gewesen. Die Firma Lienhard habe sehr gute Arbeit geleistet: "Da kam auch von betroffenen Grundstückseigentümern viel Lob", so Wörpel. Mittlerweile habe Schönwald bereits 15 000 Kubikmeter Wasser aus Furtwangen erhalten.

"Es muss wohl allen klar sein, dass so etwas Geld kostet", wies er auf künftige Erhöhungen hin – wobei er Rückendeckung von Jörg Frey erhielt: Wir haben im letzten Jahr um einen vollen Euro erhöht – es gab gerade mal drei Beschwerden, weil jeder weiß, dass man Wasser ganz einfach braucht", erklärte er.

Herbert Dold, zuständiger Amtsleiter der Stadt Furtwangen, gab zu bedenken, dass auch die jeweiligen Gemeinderäte mit einer Stimme für den Anschluss der beiden Nachbarkommunen gestimmt hatten. "Da gab es auch bei uns in Furtwangen keinerlei Diskussionen", betonte er.

Seit Freitag sehe er das alles wieder etwas lockerer, räumte auch aquavilla-Chef Michael Dold ein. Es gebe Phasen des "muss", nun sei er wieder im "darf"-Modus.

Mit dem Anschluss der Versorgung von Schonach habe man eine Punktlandung hingelegt, nachdem zuvor ein historischer Tiefststand der Quellschüttung erreicht war. Die beteiligten Orte seien in der Entwicklung begriffen, es gebe mittlerweile deutlich mehr Abnehmer, da müssten auch die Wassernetze Schritt halten. Furtwangen habe richtig entschieden –und selbst in der derzeitigen Lage entnehme man gerade einmal 50 Prozent des erlaubten Entnahmerechts von 1000 Kubikmetern.

Dennoch, so mahnte Frey an, müsse man mit der Ressource Trinkwasser sparsam umgehen – "wir können Entspannung signalisieren, aber noch lange keine Entwarnung", so der Schonacher Schultes abschließend.