Schonach/Schönwald. Der Schwarzwaldverein Schonach startete bei der Tourist-Info in Schönwald mit 20 Frauen und Männern zur Wanderung auf dem Heilklima-Steig-Weg. Bei der Adlerschanze konnten die Schonacher den ersten schönen Ausblick auf Schönwald genießen. Die Liegen an der Wanderstrecke wurden von den Wanderern öfters in Gebrauch genommen. Der Obligatorische Umtrunk, den der Wanderführer stets dabei hat, wurde auf der Katharinenhöhe eingenommen. Die gemütliche Einkehr zum Mittagessen folgte im Gasthaus Löwen auf der Escheck. Von dort aus ging es weiter zum Ausgangspunkt Tourist-Info Schönwald zurück, wo alle frohgelaunt ankamen.