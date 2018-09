Schonach Tüftler und Erfinder blickt auf spannendes Leben zurück

Schonach. Bei guter Gesundheit konnte Willi Schneider kürzlich seinen 95. Geburtstag feiern. Als er am 10. September 1923 geboren wurde, sah die Welt noch ganz anders aus als heute.

Begeistert erzählt der Senior-Chef der Turmuhren-Fabrik aus seiner Kindheit, als es noch keine Durchgangsstraße von Triberg nach Schonach gab. Der Weg, der am damaligen Gasthaus Ochsen vorbei führte, wurde jeden Tag mehrmals von den Pferden der Gaststätte überquert, die auf der anderen Straßenseite ihren Durst am Brunnen stillten. Passieren konnte dabei nichts, denn es gab in Schonach damals nur drei Autos, wie er versichert. "Der Ochsenwirt holte die Gäste am Bahnhof in Triberg mit der Pferdekutsche ab, Busse und Taxis gab es auch noch nicht", erzählt der Jubilar.

Sehr stolz ist er auf seinen Urgroßvater Benedikt, der 1828 geboren wurde und in Schonach 1862 die berühmte Turmuhren-Fabrik Schneider und Söhne gründete. Der gebürtige Triberger, der 1853 die Schonacherin Kreszentia Kammerer geheiratet hatte, fing zunächst mit einem kleinen Betrieb in der Friedensstraße an.