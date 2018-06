Schonach Strohhutfabrik ist ein Sanierungsfall

Gemeinderat Helmut Kienzler (FWV) interessierte sich für Blums Einschätzung zu den Sanierungsmöglichkeiten. Nachdem eine aufwendige Denkmalschutzsanierung nicht mehr in Frage käme, wäre das schon zu leisten, so seine Einschätzung. Allerdings müsste Einiges an Bausub­stanz ausgetauscht, der Hausschwamm bekämpft und den Pilzen die Lebensgrundlage entzogen werden. Die Frage von CDU-Gemeinderat Christian Herr nach einer finanziellen Unterstützung beantwortete Judith Platte. "Eine Förderung ist nicht mehr möglich, da so viel Bausubstanz erneuert werden muss", sagte sie.