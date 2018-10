Schonach Schritt für Schritt zum Strohschuh

Schonach. Sieben Frauen nahmen das Angebot des Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach für die Strohschuhfertigung an. Im evangelischen Gemeindesaal führte sie Kursleiter Marco Kimmig in die Kunst ein.

In groben Schritten erläuterte er die Entstehung des traditionellen Schuhwerks und was dafür an Handwerkszeug alles vorhanden sein muss. "Es wird Hausaufgaben geben", warnte er die Runde. Für ein Paar Strohschuhe berechnete er zehn bis zwölf Stunden Arbeit, der Kursumfang betrage aber nur die Hälfte.

Marco Kimmig zeigte die verschiedenen Modelle, die er bereits geflochten hatte. Eigentlich gab er die Anleitung für Bastschuhe. Dafür gaben die wesentlich besseren Verarbeitungsmöglichkeiten und die Leichtigkeit den Ausschlag. "Strohschuhe sind steifer und mit Bast können wir einen besseren, sauberen Zopf flechten", begründete er die Auswahl. Außerdem müsse man für die Strohverarbeitung mehr Zeit investieren.