Schonach Schnee reicht zum Präparieren einiger Loipen

Rund 20 Zentimeter Neuschnee vermeldete am Mittwochvormittag die Tourist-Info Schonach. Im Skidorf wurde gleich in der Frühe die zwei Kilometer lange Loipenhausrunde im Wittenbach und die Schänzleloipe, sechs Kilometer mit Anschluss an die Loipen Martinskapelle, gespurt.