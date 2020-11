Schonach. Eine gefährlich aussehende Schlange hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Polizei in der Hauptstraße in Schonach auf den Plan gerufen. Das Tier lag im Garten eines Mehrfamilienhauses auf einem Gartenstuhl, teilt die Polizei mit. Die Polizisten konnten schnell Entwarnung geben. Der Grund: Es handelte sich um eine Sinola-Königsnatter, die der hochgiftigen Korallenotter zwar zum Verwechseln ähnlich sieht, jedoch ungiftig ist. Da die Schlange zudem verendet war, nahmen die Beamten das tote Tier mit.