Der "MRC Lauben" lädt am kommenden Samstag, 27. Oktober, ein weiteres Mal zum "Rocktober" ins Foyer des Haus des Gastes in Schonach ein. Dort spielt die in der Region bekannte Gruppe "White Eagle". Einlass zum kleinen, feinen Konzert ist um 19.30 Uhr – aber nur für Besucher ab 18 Jahren. Karten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro beim Bierstüble zum Uhrenträger und in der Tourist-Info Schonach. Karten sind zudem auch noch an der Abendkasse erhältlich. Foto: Eberl