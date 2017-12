Schonach Musik zu Heiligabend

Schonach. Liebgewordene und fast schon Tradition ist an Heiligabend das kleine, weihnachtliche Platzkonzert des Musikverein-Kurkapelle Schonach. In diesem Jahr fand es aufgrund der Baustelle im Kurpark nicht wie gewohnt im Pavillon, sondern vor dem Rathaus statt. Die situationsbedingte Änderung erwies sich als Glücksfall, denn der große Christbaum auf dem Rathausplatz und die unmittelbare Nähe zur St.-Urbans-Kirche, in der zuvor das Krippenspiel stattgefunden hatte, bot eine einzigartige, stimmungsvolle Atmosphäre.

"Tochter Zion" zum Ende

Mit dem Spiel der Weihnachtslieder, von "Es kam die gnadenvolle Nacht", über "O Tannenbaum", bis hin zu "Ihr Kinderlein kommet", erfreuten sie damit die vielen Zuhörer. Mit dem feierlichen und ausdrucksvollen "Tochter Zion", entließen die Musiker ihr Publikum in den Weihnachtsabend.