Schonach Mozart-Messe krönt das Jubiläum

Schonach. Die Vorsitzende des Vereins, Petra Strobel, betonte mit Stolz, dass man der älteste Verein in Schonach sei. Für ein großes Jubiläumsfest sei der Verein aber zu klein, daher entschloss man sich das Jubiläum mit einer Mozart-Messe, die gemeinsam mit dem Münster- und Fidelius-Chor Villingen einstudiert und in Villingen und Schonach gesungen wurde, zu feiern. Nach der Messe in Schonach trafen sich die geladenen Gäste im Pfarrzentrum zu einem Bankett. "Die Resonanz zur Messe war sehr gut", freute sich die Vorsitzende. Sie dankte allen Mitgliedern des Chores für die Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Gemütliche Treffen sogar während der Sommerpause

Schriftführerin Irene Hettich hatte einen ausführlichen Bericht parat. Demnach trafen sich die 26 aktiven Mitglieder des Vereines zu 35 Proben und neun Auftritten, der Probebesuch lag bei stolzen 90 Prozent. Insgesamt gehören dem Verein auch 174 passive Mitglieder an.