Schonach Kinderaugen beginnen zu leuchten

Schönwald/Schonach. Eine schöne Nikolaus-Aktion haben sich in diesem Jahr St. Nikolaus und sein treuer Knecht Ruprecht ausgedacht. Mit der zweispännigen Pferdekutsche, die bei Schneefall ruck- zuck zum Schlitten wird, besuchten die beiden Schulen und Kindergärten der Raumschaft, unterstützt von einigen Wichteln und einem süßen Engel.

Morgens um 9 Uhr machte der heilige Mann seinen ersten Halt an der Dom Clemente Schule in Schonach, wo er bereits vom Kindergarten St. Raphael erwartet wurde, kurz drauf stießen auch die Schüler dazu. So manches Nikolauslied wurde vorgetragen und Nikolaus hatte auch sein dickes Buch dabei, in den Gutes ebenso festgehalten war wie so mancher kleine Makel der einzelnen Klassen.

Obwohl Ruprecht seine dicke Rute dabei hatte, machte er keinen Gebrauch davon. Vielmehr lag es an ihm, dem Engel sowie den Wichteln, die Papiertüten mit den kleinen Geschenken (Äpfel, Nüsse, Mandarinen, etwas Süßes und eine kleine zusätzliche Gabe) zu verteilen, die bereits in einem großen hölzernen Leiterwagen "zwischengelagert" auf die Verteilung warteten.