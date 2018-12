Schonach Jagdhornklänge öffnen das Fenster

Schonach/Triberg. Mit Jagdhornklängen erfreuten die Bläser Reinhold Mayer, Sabine Kuner, Roland Haas und Anton Hettich vom Hegering Triberg die Besucher bei der Öffnung ihres Fensters beim Lebendigen Adventskalender in Schonach.

Auf Initiative von Hegeringleiter Hans Reiner beteiligten sich die Jäger wieder bei der Adventsaktion und brachten neue Töne ins Dorf. Neu ist auch ihr Standort, sie öffneten das Adventsfenster beim Rotkreuzdepot und erwarteten die Gäste mit einem knisternden, offenen Feuer. Andrea Reiner las eine Weihnachtsgeschichte, die selbstredend von den Tieren des Waldes handelte. Ein hungriger Fuchs wird dabei in der Weihnachtsnacht von seiner Beute zu Recht gewiesen. In der Heiligen Nacht, so die Tiere, klaut man dem Bauern keine Henne, frisst keinen Hansen und auch keinen Igel, selbst Mäuse und Vögel lässt man in Ruhe. Die weise Eule klärt den frustrierten Fuchs schließlich auf und lädt ihn zum Weihnachtsfest der Waldtiere ein.

Passend zur Geschichte hatten Andrea und Hans Reiner ein zauberhaftes Adventsfenster gestaltet. Die beiden Schonacher beteiligen sich schon seit vielen Jahren am Lebendigen Adventskalender, erst mit einem privaten Fenster und seit 2016 zusammen mit den Hegeringkollegen.