Schonach In die Welt der Technik eintauchen

Schonach. Wiha lud sie ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich einen besseren Eindruck zu verschaffen, was sich hinter den Berufsfeldern Werkzeugmechaniker oder Verfahrensmechaniker verbirgt. Dabei wurden nicht nur theoretische Informationen vermittelt, wie etwa ein Spritzgusswerkzeug in der Wiha Produktion hergestellt wird. Eigenes Anpacken der Girls und erste praktische Erfahrungen im Workshop standen ebenso auf dem Programm.

Die Zeiten, in denen die Meinung vorherrschte, technische und handwerkliche Berufe seien nur etwas für Jungs und Männer, sind schon lange vorbei. Mädchen und Frauen stehen heutzutage alle Wege und Möglichkeiten bei ihrer Berufswahl offen. Um sich ein klareres Bild über die einzelnen technischen und handwerklichen Ausbildungsberufe zu verschaffen, schlummernde Talente zu entdecken und vielseitige Chancen aufzuzeigen, bietet der Girl’s Day bereits seit 2001 jährlich eine ideale Plattform. Wiha freute sich, dass sich aus den umliegenden Schulen (Dom Clemente Schule, Schonach; Schwarzwald-Gymnasium, Triberg, Realschule, Triberg und Karl-Brachat-Realschule, Villingen) neun Mädchen der Klassen sechs, sieben und acht dafür entschieden haben, den Girl’s Day in der Welt der Handwerkzeugherstellung umzusehen.

Durch den Tag wurden die neun Mädchen von den Auszubildenden Annika Burgbacher, Leon Börsig und Manuel Kienzler aus den Bereichen Werkzeugbau und Verfahrensmechanik geführt und begleitet. Als erste weibliche Auszubildende in ihrem Bereich und angehende Werkzeugmechanikerin konnte Annika Burgbacher selbst fachlich fundiert erklären und berichten, was dieses Berufsfeld ausmacht und warum sie sich für diesen eher von Männern dominierten Bereich entschieden hat. Fragestellungen, wie etwa ein typischer Arbeitstag aussieht oder welche Talente, Interessen oder Geschicke von Vorteil sind, konnten ausgiebig besprochen werden. Nach einer Betriebsführung und Einblicken in die jeweiligen Arbeitsbereiche konnte die Gruppe testen, wie und ob ihnen die Arbeit an Werkstücken und das Fertigstellen von Produkten Spaß macht. Die Frage aller Fragen war am Ende nicht, ob die Mädchen ihren Traumberuf gefunden haben. "Es war uns wichtig, dass unsere Besucherinnen am Ende eine bessere Vorstellung davon haben, was es heißt, in einem technischen Bereich wie in unserem zu arbeiten", erklären die Wiha- Auszubildenden.