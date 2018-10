Schonach Gemeinsam bummeln und einkaufen

Schonach. "Das ist ja klar, dass viele Leute kommen bei diesem wunderschönen Wetter", hieß es in jedem Geschäft auf die Frage nach dem Kundenansturm. Auch in der Ausstellung Klaus Ringwald wurden zahlreiche Interessenten angetroffen. "Wir bieten immer wieder Führungen an", freute sich Wolfgang Förtsch. Auch am Samstag seien schon mehr als 25 Besucher gekommen. Vor allem waren die Kuratoriums-Mitglieder der Ringwald-Stiftung präsent. Neben Förtsch kam auch die Geschäftsführerin Inge Frieser mit den Kunstinteressenten ins Gespräch, aber auch Klemens Auberle und Oswald Blank. Im ehemaligen Atelier des Künstlers saßen mehrere Besucher, die sich von den Frauen des Schonacher Kulturkreises mit Kaffee und Kuchen verwöhnen ließen.

Im Dorf war ziemlich viel los. An jeder Ecke unterhielten sich Familien und Senioren miteinander. Neben dem Sporthaus Hör wurden zudem Grillwürste angeboten von Christoph Faller, Julian Schwer und Marius Ringwald.

Im "Kaufhaus am See" bedienten Hilde Burger und ihre Schwiegertochter Sonja. Überall gab es Schnäppchen und Angebote. "Wir haben heute viele Winterschuhe verkauft", strahlte Manfred Fehrenbach vom Schuhhaus Hettich. Beim "Moosi" gab es vor der Tür Live-Musik von Erich Kaltenbach. Das Schreibwarengeschäft war mit Kindern und Eltern gefüllt. "Immer wieder kommen Mädchen und Jungen und wollen bei unserer Moosi-Rallye mitmachen", erzählte Constanze Kaltenbach erfreut. Im Schaufenster und in den Regalen gab es einiges zu entdecken. Zum Schluss wurden zur Belohnung Präsente verteilt.