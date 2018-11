Schonach "Fünfte Jahreszeit" lautstark eröffnet

"S`goht degege", auch in Schonach! Am Sonntag wurde offiziell die "fünfte Jahreszeit" eröffnet und der Narrenrat der Narrenzunft Schonach feierte diesen großen Tag entsprechend.

Schonach. Vor dem Hotel Rebstock begrüßte Ozumei Jonny Kienzler die zahlreichen Gäste. Es waren zwar nicht die von ihm veranschlagten 3000 Besucher, aber immerhin über 70, die der Zeremonie beiwohnten. Nach den Böllerschüssen – eigentlich waren es nur leise Schüsschen – verkündete er das Motto der Fasnacht 2019: "De Englisch Garde un de Hyde Park sin pàsse, well onser Kurpark isch jetz so schee!", so soll es lauten. Nach der Verkündung gingen die Narren rasch ins Hotel Rebstock, denn das Wetter wollte nicht so ganz zum Ehrentag passen.

Drinnen begrüßte Kienzler noch einige besondere Gäste: unter anderem Schonachs Bürgermeister Jörg Frey, die beiden Ordensträger, Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel und Gremmelsbachs Ortsvorsteher Reinhard Storz sowie eine große Abordnung der Triberger Narrenzunft, mit der, so Kienzler, ein freundschaftliches Verhältnis bestehe. Auch etliche Frauen der Narrenräte konnte er begrüßen, denn "wenn der 11.11 auf einen Sonntag fällt, dann laden wir auch unsere Frauen ein." Diese Aussage quittierten die Angesprochenen allerdings mit lauten Buh-Rufen.